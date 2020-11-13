В Совфеде ответили на обвинения Польши в попытках России очернить страну

https://static.news.ru/photo/d7a50bd4-273e-11eb-9cdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские власти выбрали Россию «объектом постоянных нападок» и обвиняют её во всех бедах внутри страны. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

Так сенатор прокомментировал заявление пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина о том, что российские власти пытаются очернить репутацию Польши.

Если что-то в Польше происходит, на вопрос «Кто виноват?» они всегда отвечают: «Россия», — цитирует ТАСС Цекова.

Он подчеркнул, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других государств.

Ранее глава комитета по международным делам Константин Косачев также прокомментировал заявления польского пресс-секретаря. По его словам, обвинения Жарина «циничны и не новы». При этом такие претензии не имеют ничего общего с реальностью, подчеркнул Косачев.

Как писал NEWS.ru, представитель польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в информационных атаках на Варшаву задействованы Россия, Германия и Китай. Пресс-секретарь считает, что они всегда «пытались дискредитировать Польшу в глазах Запада», выставить республику проблемой в глазах Евросоюза.

При этом, подчеркнул Жарин, Польша является «самой важной» страной в Восточной Европе и самой большой страной на восточном фланге НАТО.