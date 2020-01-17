https://static.news.ru/photo/759a186a-39ed-11ea-b521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совфеде назвали провокацией заявления Украины и Грузии о нарушении Россией морского права. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Мы ничего не нарушаем и готовы это доказать в любой международной инстанции. Это провокация, — цитирует его РИА Новости.

Он упрекнул Украину в «недостойном поведении», отметив, что Киеву, по всей видимости, не даёт спокойно спать возведение Крымского моста. Кроме того, он возмутился, что жалобу подали и представители Тбилиси, которых вообще не должна касаться ситуация в Азовском море.

Азовское море — это внутреннее море Украины и России, при чём здесь Грузия, непонятно, — уточнил сенатор.

Подобными жалобами украинская и грузинская сторона только усиливают напряжённость в двусторонних отношениях.

Ранее Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) получила жалобу от Грузии и Украины на «неправомерную» деятельность России. Наши соседи утверждают, что Москва якобы мешает им проводить поисково-спасательные операции в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Документ Киева и Тбилиси поддержали делегации стран Евросоюза и США, писал NEWS.ru.