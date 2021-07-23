В Совфеде ответили на инцидент с Крымом на сайте Олимпиады

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал исправление «ошибки» территориальной принадлежности Крыма на сайте Олимпиады в Токио. По его мнению, организаторы Игр поступили глупо и необъективно, сообщает Lenta.ru.

Нас, как вы понимаете, не особо беспокоят эти карты, на которых упрямо рисуют Крым составной частью Украины. Для нас самое главное, что Россия признаёт нас своей составной частью, — сказал политик.

Он выразил уверенность, что со временем ситуация изменится, а миру станет понятно, что Крым вернулся в состав России навсегда.

Цеков также согласился с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым о том, что со стороны российских чиновников должна последовать реакция на инцидент.

Об этом надо говорить всем, в том числе чиновникам Олимпийского комитета, — подчеркнул сенатор.

На официальном сайте Олимпиады в разделе FAN Map разместили карту со странами. На ней первоначально было чётко видно наличие государственной границы между Крымским полуостровом и Украиной, но затем её убрали. В МОК заявили, что такое обозначение было ошибочным.

На произошедшее отреагировали в посольстве РФ в Японии. Дипломаты напомнили о том, что Крым вернулся в состав России в 2014 году в результате свободного волеизъявления жителей полуострова на референдуме. Они также отметили, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.