https://static.news.ru/photo/9ab82b92-3159-11ea-8066-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал идею Польши запретить России «истолковывать историю со своей точки зрения» на законодательном уровне.

Он заявил, что европейское государство может принимать любые правовые нормы. Сама история от польских законов никак не изменится. По словам Джабарова, попытки переиначить исторические факты могут вызывать только смех. По архивным материалам, отметил первый заместитель председателя комитета по международным делам, чётко видна роль Польши и всех остальных стран во Второй мировой войне.

Главные союзники СССР — США и Великобритания — ни разу не утверждали, что в РФ неверно трактует историю тех лет. Так говорят только те страны, которые умасливали Гитлера перед началом ВОВ, — цитирует Джабарова телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, польский сейм хочет на законодательном уровне воспрепятствовать РФ толковать историю по-своему. Таким образом политики хотят поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне.

Ранее, в декабре 2019 года, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Слова российского лидера послужили поводом для вызова посла РФ в Польше в МИД страны. По его словам, беседа была жёсткой, но корректной.