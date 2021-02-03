В Совфеде отреагировали на заявление из США о ядерной войне с РФ

https://static.news.ru/photo/58948746-65fc-11eb-bc0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление Пентагона о возможной ядерной войне с Россией. По его словам, в США не понимают до конца, что на самом деле это такое.

В Пентагоне лучше бы думали, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как США могут спровоцировать его применением обычных вооружений <...> Пусть фильмы хоть посмотрят — «На следующий день», скажем. Необходимый ядерный ликбез, — написал Пушков на своей странице в социальной сети Twitter.

В то же время первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил недоумение по поводу такого заявления. Он отметил, что профессиональные военные даже в страшном сне боятся себе такое представить. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия или Китай могут стать в будущем противниками США в ядерном конфликте, считает глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Он подчеркнул, что с момента развала Советского Союза американцы не рассматривали военный конфликт с русскими, но теперь ситуация изменилась.

Он отметил, что все эти годы Пентагон воевал с терроризмом, а Москва и Пекин в это время начали вести агрессивную политику. Якобы обе ядерные державы бросают вызов американцам противоречащими международным нормам силовыми способами, которых мир не видел со времён холодной войны.