В Совфеде отреагировали на законопроект США о санкциях из-за Навального

https://static.news.ru/photo/6908bd66-66b7-11eb-870c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правовая норма сенаторов США о санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг арестованного оппозиционного политика Алексея Навального — это повод для оказания на Москву политического давления и вмешательство в юрисдикцию РФ. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.

В поддержку Навального выступили многие европейские политики, в их числе французский лидер Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доменик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Ангела Меркель.

Позднее стало известно, что Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против России из-за дела блогера Алексея Навального, об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном группой сенаторов.

Косачев назвал решение американского конгресса «бряцанием санкциями». По его словам, законопроект является вмешательством в юрисдикцию российского производства, а это нарушение базовых принципов, связанных с верховенством закона.

Также глава международного комитета СФ подчеркнул, что Штаты не упускают случая, чтобы оказать давление на Москву.

Но это именно поводы, а не причины. Ситуация с Навальным, как бы к ней ни относиться — сугубо внутреннее дело Российской Федерации, не имеющее никакого отношения ни к США, ни к двусторонним отношениям, — цитирует Косачева ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, представители Белого дома осознают, что у США осталось очень мало возможностей для усиления давления на Россию с помощью санкций, и помощники президента Джо Байдена понимают, что этот ресурс американского влияния практически полностью исчерпан. Об этом говорится в статье американского издания The New York Times.