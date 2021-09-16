«Это закончится»: в Крыму высказались о защите Украины от «агрессии» из РФ

Сенатор от Республики Крым в Совете Федерации Ольга Ковитиди призвала не воспринимать серьёзно новости об укреплении украинской границы для защиты от «российской агрессии». В разговоре с NEWS.ru она назвала действия властей Украины попыткой отработать зарубежные транши. Политик надеется, что придёт время, когда между Россией, Украиной и Белоруссией не будет границ.

Я твёрдо уверена, что придёт время, когда границ между Россией, Украиной и Белоруссией не будет. Я убеждена, что этот период времени настанет и мы должны его застать. Когда соседи ссорятся, они начинают поднимать заборы, но рано или поздно любой забор разбирают, если не дети, то внуки, — считает Ковитиди.

Она подчеркнула, что никаких политических последствий после заявлений об укреплении украинской границы для защиты от «российской агрессии» не будет, Киеву всего лишь нужно получить от Запада денежное финансирование. По словам политика, на Украине научились зарабатывать лишь на «российской угрозе».

Воспринимать это серьёзно не стоит, наше беспокойное украинское соседство будет ещё какое-то время веселить зарубежных партнёров и вызывать у нас подобного рода улыбку, — отметила сенатор.

Политик добавила, что украинский президент Владимир Зеленский «исполняет лёгкие пируэты и пытается каламбурить с западными партнёрами», поскольку вопрос по Крыму закрыт и спорить с политическим тяжеловесом — президентом России Владимиром Путиным — по этому вопросу он не может.

Жалко наших братьев и сестёр на Украине, но рано или поздно это закончится. <...> Наводить порядок надо, но сделать это может только народ Украины, — добавила Ковитиди.

Ранее Государственная пограничная служба Украины на своём официальном сайте сообщила об активном обустройстве границы на случай «агрессии» со стороны России. По замыслу украинских пограничников, фортификационные сооружения затруднят действия противника в случае нападения.