В Совфеде отреагировали на переименование здания Минобороны на картах Apple

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в комментарии для NEWS.ru оценил переименование здания Минобороны РФ в «Министерство фашизма Российской Федерации» на картах Apple. По его словам, корпорация с таким же успехом может назвать Пентагон «десятикратным фашистским оборонным учреждением на территории США».

Я надеюсь, что это сделали хакеры. Потому что если это сделала Apple, то это удручающее поведение компании, которая претендует на хорошее и уважительное отношение к себе со стороны всех российских граждан. Если это Apple сама сделала, то мы ей ответим. Думаю, что многие граждане РФ поймут это, и они понесут огромные убытки от такой позиции, — считает сенатор.

Кроме того, Цеков напомнил о том, сколько войн развязали американцы. В некоторых сражениях военные США использовали запрещённые вещества.

А если говорить о том, что это реально Apple сделали, то они могли бы назвать Пентагон десятикратным фашистским оборонным учреждением на территории США. Надо вспомнить, сколько войн они развязали, сколько мирных жителей там погибло и в какие страдания они ввергли жителей этого мира. Начиная с ситуации во Вьетнаме, помните, как они там «наводили порядок», бомбя всех и вся отравляющими веществами? Люди страдают до сих пор там. Надо вспомнить войну в Ираке, в Ливии, в Сирии, войну в Югославии. А если говорить о нас, как мы были страной-защитницей, так мы ей и останемся, несмотря на все эти сопли и крики, — заключил Цеков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее Минторг США добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ из-за российской военной операции на Украине. В частности, речь идёт об организациях и физических лицах из Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии, Испании, Великобритании и самой России. Изменения в правила экспортного контроля вступят в силу с 9 марта, сообщается в уведомлении Федерального регистра.