В Совете Федерации одобрили право экс-президента на пожизненное сенаторство

https://static.news.ru/photo/10c77104-3eb9-11eb-aef3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству 15 декабря одобрил закон о порядке формирования Совфеда, по которому бывший президент России после прекращения президентских полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» стал президент РФ Владимир Путин. Документ был внесён в рамках реализации поправок в конституцию, передаёт РИА Новости.

Согласно закону, бывший глава государства приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Президент, полномочия которого были прекращены до приятия закона, сможет сделать это в любое время.

Документ также уточняет требования к кандидатам в сенаторы — им сможет быть гражданин в возрасте от 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в РФ и не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство.

Вместе с тем закон дополняет исключения из ценза оседлости для кандидатов в сенаторы — представителей субъектов РФ. Согласно цензу оседлости, кандидатом в сенаторы — представителем региона может быть гражданин России, постоянно проживающий на территории данного субъекта страны в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент Дмитрий Медведев будет считаться пожизненным членом Совета Федерации, если подаст соответствующую заявку. Это правило касается всех экс-президентов, однако сейчас в России под определение подходит только Медведев.