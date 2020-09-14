В Совфеде оценили желание Навального вернуться в Россию

https://static.news.ru/photo/99b7b5f6-f732-11ea-8f32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации не видят препятствий для возвращения Алексея Навального в Россию. По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачева, дестабилизации в стране его приезд не вызовет.

Навальный является гражданином Российской Федерации и имеет полное право находиться на территории страны. Он не в розыске по тем правонарушениям, которые он совершил. И я не вижу никаких препятствий, чтобы он возвращался. А далее всё будет зависеть от того, будет ли организовано масштабное следствие. Доследственные мероприятия уже проводятся, — отметил собеседник НСН.

На вопрос корреспондента, как отразится возвращение Навального на внутриполитической ситуации в России, сенатор Косачев ответил однозначно:

Исключаю дестабилизацию ситуации в России из-за Навального. Не надо преувеличивать его роль.

О том, что оппозиционный политик не планирует эмигрировать и намерен вернуться в Россию после выздоровления, написала газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии. Сейчас Навальный проходит лечение в Берлине. 44-летний мужчина попал сюда спустя два дня после того, как потерял сознание в самолёте Томск — Москва. Первые два дня он находился в реанимации омской больницы. Российские врачи заявили, что причиной внезапного ухудшения здоровья Навального стало нарушение обмена веществ.

Медики берлинской клиники, проведя обследование пациента, сообщили, что он был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любой факт отравления человека при помощи вещества нервно-паралитического действия расценивается как применение химического оружия.

Сейчас международное сообщество требует от Москвы расследования случившегося с Навальным. Однако представители Кремля и силовых структур заявляют, что пока не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела: пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме, как заявляется, обнаружено не было.

Москва настаивает на том, чтобы Берлин предоставил российским специалистам данные, которые стали основанием таких выводов об отравлении. При этом МИД Германии советует России обратиться за доказательствами в Организацию по запрещению химического оружия. Накануне стало известно, что её специалисты брали пробы у Алексея Навального для изучения, писал NEWS.ru.