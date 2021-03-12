В Совфеде оценили требование Кулебы о предоставлении полного доступа в Крым

https://static.news.ru/photo/2a07b860-83d6-11eb-9f09-96000091f725_660.jpg Сергей Цеков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «предоставить полный доступ в Крым» и «не политизировать» ситуацию с полуостровом.

Цеков подчеркнул, что Россия — не оккупирующая страна, а страна, которая восстанавливает и защищает Крым.

Ложь является нормой в жизни практически всех руководителей Украины, ложь по отношению к России. Кулеба в ряду этих политиков, причём с очень большим самомнением, — заявил он.

По его словам, украинский министр прекрасно понимает, что заперты и препятствия на посещение полуострова полностью отсутствуют.

Если они говорят о демократии, об общепризнанных правах человека и хотят на самом деле узнать, как же в Крыму складывается ситуация, то они должны искать возможность для посещения Крыма. Никаких препятствий с нашей стороны не будет, — отметил он в комментарии для RT.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Дмитрий Кулеба не должен рассказывать небылицы насчёт закрытости Крыма.