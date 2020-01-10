https://static.news.ru/photo/49588566-870a-11e9-8959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Romano/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Великобритания может ввести свой санкционный режим, и в этом не будет ничего удивительного.

От Великобритании в её нынешнем виде можно ожидать любых антироссийских действий. В каком-то смысле удар будет не столько по России или по её финансовой системе, сколько по отдельным персонажам: под санкции могут попасть неугодные британскому руководству российские граждане, — цитирует Морозова RT.

Также он добавил, что роль антироссийского форпоста Британии в Европе ещё сохранится на какое-то время. Однако член СФ усомнился, что Россия ощутит введённые санкционные меры.

Как ранее писал NEWS.ru, Великобритания готовит собственные, независимые от Евросоюза, санкционные списки для блокирования активов лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.