В Совфеде оценили слова секретаря СНБО Украины о Минских соглашениях

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений. Сенатор назвал это заявление провокацией и подчеркнул, что соблюдение договорённостей — единственный путь урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает RT.

Абсолютно провокационное заявление. Заявление, которое как раз продолжает разрушать Украину, — сказал Цеков.

По его словам, разрушению страны также способствуют люди, которые сначала считают, что надо подписать соглашения, а затем отказываются их выполнять.

Парламентарий добавил, что соблюдение Минских соглашений — это единственный способ разрешить ситуацию в Донбассе. При этом сделал акцент на том, что договорённости заключаются в интересах всех участвующих сторон, а не какой-либо одной.

Накануне Данилов в интервью изданию Associated Press заявил, что Минские соглашения невыполнимы и ведут к разрушению Украины. По его словам, они были подписаны «под дулом российского пистолета». Секретарь СНБО добавил, что Запад не должен принуждать Киев к выполнению договорённостей и необходимо начать переговоры о заключении нового соглашения.