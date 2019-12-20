https://static.news.ru/photo/7e21cba4-24c1-11ea-b945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал заявление МИД Польши, представившего свою версию событий Второй мировой войны. По словам сенатора, высказывая тревогу и-за слов Путина о причинах войны, Варшава стремится переписать историю в угоду своим политическим желаниям.

Очень странное заявление. Такое впечатление, что современные польские политики не читают исторические документы и толкуют историю в угоду своим современным политическим представлениям, — сообщил он в интервью РИА Новости.

По его словам, Польша до заключения советско-германского пакта о ненападении всячески искала возможности для военного союза с Германией. К тому моменту, когда советские войска пришли в Польшу, в войну включились уже более десятка стран, а сама страна была фактически разгромлена.

Ранее Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Он отметил, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

В польском МИДе заявили, что слова российского лидера искажают реальные события. По мнению польской стороны, высказывание Путина подрывает работу по налаживанию диалога, проводимую его предшественниками — Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным, писал NEWS.ru.