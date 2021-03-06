«У нас нет боязни»: В Совфеде ответили на угрозы Кравчука РФ из-за Донбасса

https://static.news.ru/photo/4300ef4a-7e71-11eb-9ab7-96000091f725_660.jpg Сергей Цеков Фото: council.gov.ru

Бывшему президенту Украины Леониду Кравчуку не удастся запугать Россию заявлениями о «радикальных шагах». Народные республики Донбасса и впредь будут получать помощь. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Россию подобными заявлениями и угрозами не запугать. У нас нет никакой растерянности и боязни. В любой ситуации, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина, Россия продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку соотечественникам народных республик Донбасса и не бросит их на растерзание украинских националистов, — заявил сенатор журналистам РИА Новости.

Цеков считает Кравчука разрушителем, который стоял у истоков распада СССР, затем продолжил свои разрушительные действия в роли первого президента Украины. Сенатор подчеркнул, что любые действия Киева по отношению к Донбассу приведут к потере территории, а также к возможному распаду целостного государства.

Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает слова Кравчука дипломатической подготовкой к военной провокации. По его мнению, украинские власти рассчитывают на поддержку новой администрации США. Затулин уверен, что Россия наложит вето на все рассуждения Кравчука.

Как писал NEWS.ru, первый президент Украины считает, что Украина должна вступить в Евросоюз и НАТО, чтобы окончательно «оторваться» от России. По его мнению, Киев должен добиться особого партнёрства США.