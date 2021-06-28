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В Совфеде раскритиковали решение Украины о запрете покупать земли россиянам

18:10, 28 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков оценил решение Киева, согласно которому россияне больше не смогут приобрести землю на территории Украины. Он в беседе с телеканалом «360» назвал эти действия глупыми и подверг их критике.

Он считает, что Украина только говорит о правах человека. Все действия страны говорят об обратном.

Вроде как говорят о правах человека, о равенстве. То, что входит в понятие прав человека, они это всё провозглашают. Такими решениями их нарушают. Если это, допустим, касалось всех иностранцев, то это было решение, которое не ущемляет права какой-то одной национальности, — отметил политик.

По его словам, власти не должны продавать землю иностранцам. Подобные инвестиции — это вложение денег в развитие Украины. Однако никто из россиян не горит таким желанием.

Ранее депутат ГД Руслан Бальбек прокомментировал идею украинских властей отменить свободную экономическую зону «Крым», чтобы обложить налогами жителей полуострова.

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