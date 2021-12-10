В Совфеде оценили провокацию с украинским кораблём в Чёрном море

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что Украина вряд ли вновь будет устраивать провокацию у российских границ. По его словам, ближайшие союзники Киева не поддержат эту затею, пишет РИА Новости.

Если бы украинский корабль не развернулся, его бы остановили на подходе к Керченскому мосту, а в случае неповиновения была бы применена сила. В такой ситуации даже самые близкие союзники Украины осудили бы её действия, — сказал сенатор.

Он также выразил надежду, что подобные провокации со стороны Украины больше не повторятся.

Ранее сообщалось, что корабль управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины двигался в сторону Керченского пролива, создавая угрозу мореплаванию в указанной зоне. При этом на требования изменить курс не реагировал. Украина никаких заявок на проход по каналу ранее не подавала.

По данным ФСБ, корабль был в рейде, затем вышел из порта Мариуполь и выдвинулся в Керченский пролив. Его ещё в 13:45 предупредили о том, что судно должно соблюдать законодательство России и заранее подавать заявки на передвижение в этом районе.