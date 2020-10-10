В Совфеде оценили предложение депутата Рады о закупке российской вакцины

https://static.news.ru/photo/fb71790c-0ad4-11eb-ac28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал предложение депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александра Качуры о приобретении российской вакцины от COVID-19.

Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее говорил о том, что Киев будет закупать вакцину только у западных партнёров. По словам сенатора, Качура проявляет о соотечественниках больше заботы, нежели президент.

Для депутата от партии «Слуга народа», слава Богу, интересы людей выше интересов геополитики. Для лидера этой партии, господина Зеленского, судя по всему, наоборот, — цитирует сенатора ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Качура предложил закупить вакцину «Спутник V», если будет доказана её эффективность. Он подчеркнул, что Украина не может не воспользоваться «возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь».

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность поставок российской вакцины на Украину. Тот ответил, что РФ к этому готова, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.