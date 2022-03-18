В Совфеде оценили попытку США склонить Китай к санкциям против РФ

Попытка президента США Джо Байдена склонить Китай к присоединению к санкциям против России бесполезна. Такое мнение высказал в своём Telergram-канале первый заместитель главы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров. Он заявил, что Пекин не допустит угрозы в свой адрес.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что президент Джо Байден намерен заявить руководству КНР, что Штаты предпримут меры, если Китай будет поддерживать действия России на Украине.

Китайская Народная Республика — это очень мощная страна, полтора миллиарда населения, Китай уверен в своих темпах развития. Китай пользуется поддержкой и дружбой с Россией. Как говорят в Китае, мы стоим спина к спине. Думаю, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна, — написал Джабаров.

При этом сенатор отметил, что далёк от мысли, что Китай «будет стоять горой» за Россию.

Взвешенная позиция Китая вызывает уважение. Эта страна также не позволит угрозы в свой адрес от США, — подчеркнул Джабаров.

Телефонная беседа глав США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялась 18 марта и продолжалась около двух часов. По словам представителей американской администрации, в ходе беседы Байден не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона по ситуации на Украине.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США не исключают введения санкций в отношении Китая, если те начнут оказывать помощь РФ.