В Совфеде оценили намерение Запада бороться с «российской пропагандой»

https://static.news.ru/photo/663fee0a-ab46-11eb-99be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что страны «Большой семёрки» должны создать механизм борьбы с «российской пропагандой» прокомментировал RT член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, Москву такие инициативы мало волнуют.

Сенатор отметил, что страны Великобритания и США стремятся застолбить свою монополию на правду, а также «удержать в узде» другие государства. При этом Рааб и другие политики демонстрируют подобными высказываниями непонимание происходящих в мире процессов

Пускай они создают что угодно, нас по большому счёту, мне кажется, это уже мало волнует. Они борются прежде всего против самих себя, — заявил Цеков.

Ранее сообщалось, что на инициативу Рааба ответили МИД России. Официальный представитель ведомств Мария Захарова процитировала слова раннехристианского подвижника Антония Великого. По её словам, «больные пропагандой страны» обвиняют Россию в собственных грехах.