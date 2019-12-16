https://static.news.ru/photo/75dad700-1fe0-11ea-bcb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Без участия России нельзя решить ни один вопрос мировой политики, поэтому вхождение нашей страны в рейтинг самых могущественных стран было вполне ожидаемым. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Это очень естественно. Мощь страны — это не только экономика. В части военной мощи мы по ряду показателей мировые лидеры, — с заявил он в беседе с РИА Новости .

По его словам, Россию отличает способность влиять на все процессы, которые происходят в мире. Это может нравиться и не нравиться её врагам, однако сомнений в этом нет ни у кого.

И это понимают все: и наши партнёры, и наши геополитические соперники, — заключил сенатор.

Ранее Уортонская школа бизнеса (Wharton School of the University) в штате Пенсильвания и коммуникативное агентство VMLY&R составили «Рейтинг лучших стран — 2019». Согласно ему, самыми могущественными государствами в мире за 2019 год стали США, Россия и Китай. Страны оценивались по нескольким признакам: экономическое и политическое лидерство, международные отношения и роль государства в них, а также военные силы, писал NEWS.ru.