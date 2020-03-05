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Соединённые Штаты начинают отработку своей системы противоракетной обороны против России. Об этом свидетельствуют планы, по которым их военные проведут испытания ракеты-перехватчика по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, испытания противоракеты SM-3 Block IIA свидетельствуют о недоброжелательных планах Вашингтона, так как такая техника есть только у нескольких стран. При этом российские специалисты следят за американскими коллегами....