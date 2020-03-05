Договорённости, которые были достигнуты во время встречи президентов России и Турции по сирийскому Идлибу, дают надежду многим странам. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.
Это даёт повод для оптимизма. Хотя и не гарантирует от новых кризисов. Восток — дело тонкое, а где тонко, часто рвётся, — отметил политик.
По его словам, в этой зоне постоянно происходят конфликты, потому что в этом заинтересованы другие стороны.
Переговоры прошли в Кремле, они начались в 14:00 мск. Темой встречи являлось урегулирование ситуации в сирийском Идлибе, где противостояние между экстремистами и официальным Дамаском вышло на новый уровень. Политики договорились ввести режим прекращения огня в Идлибе с 00:00 6 марта, писал NEWS.ru.
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