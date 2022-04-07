В Совфеде объяснили отказ Канады высылать российских дипломатов

Канадским политикам хватило здравого смысла не высылать российских дипломатов, сообщил Lenta.ru член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Как объяснил сенатор, видимо, работники Министерства иностранных дел Канады объяснили премьер-министру Джастину Трюдо, что высылка дипломатов — это обоюдоострое решение.

Цеков ожидал, что все союзники США будут обезьянничать, заразившись дипломатическим демаршем в отношении российских дипломатов.

Они даже, мне кажется, соревновались в какой-то период, кто больше вышлет. Я особо не видел бравости в действиях Трюдо, но в данном случае, видимо, работники Министерства иностранных дел Канады объяснили ему, что высылка дипломатов — это обоюдоострое решение, — сказал он.

Сенатор пояснил, что за высылкой российских дипломатов из Канады последовала бы ответная высылка канадских дипломатов из России. Это в итоге осложнило бы работу не только дипломатических служб, но и жизнь канадцев, проживающих в России, и наоборот.

Ранее Джастин Трюдо заявил, что Канада не будет признавать персонами нон грата российских дипломатов, потому как это противоречит интересам страны. Он добавил, что высылка россиян означает зеркальные меры со стороны Москвы, что не позволит Оттаве сохранять контакты с Россией и поддерживать там канадцев. При этом премьер в очередной раз подчеркнул, что намерен продолжать всеми возможными средствами «наказывать и вводить новые санкции» против России и поддерживать Украину.

С начала спецоперации РФ на Украине из США и Евросоюза выслали уже несколько сотен российских дипломатов. При этом Япония и Австрия отказались признавать представителей российских дипведомств персонами нон грата, а Франция тем временем отменила все ограничения на въезд россиян.