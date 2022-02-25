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В Совфеде объяснили, почему Украина должна стать нейтральной

Сенатор Цеков: нейтральный статус — благо для Украины
14:52, 25 февраля 2022
В Совфеде объяснили, почему Украина должна стать нейтральной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Нейтральный статус является благом для Украины, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.ru. Страна должна стать нейтральной и не вступать в военные блоки, считает сенатор.

Нейтральный статус — это благо для Украины. Ей нужно было сразу следовать по этому пути. Но страна совершила фундаментальные ошибки: порвала со своим прошлым, полностью испортила отношения с Россией и попыталась переориентироваться от России в сторону Запада, вступить в НАТО. Но она должна быть нейтральной и выстраивать отношения с нашей страной, — сказал Цеков.

Он добавил, что в таком случае Украина всё равно сохранит возможность выстраивать отношения с другими государствами или, например, с Евросоюзом. Он привёл в пример Австрию и Туркмению, которые «с этим статусом добились очень неплохих результатов».

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев готов начать вести с Москвой переговоры о нейтральном статусе и гарантиях безопасности. Он сообщил, что Украина всегда сохраняет возможность для переговоров, даже когда Россия осуществляет полномасштабное вторжение. Войну же, по его словам, нужно срочно прекращать.

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