В Совфеде объяснили, почему голосование по поправкам нужно провести сейчас

https://static.news.ru/photo/5dcf5fd0-b0a6-11ea-b97c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование по поправкам в Конституцию РФ нужно провести 1 июля. Эта дата оптимальна для того, чтобы внесённые для одобрения граждан изменения осенью были учтены при формировании бюджета. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв.

Раздаются голоса о том, зачем торопимся, почему 1 июля, что не такая уж хорошая обстановка, чтобы проводить сейчас голосование, можно было бы отнести на более поздние сроки. Я думаю, это связано еще и с формированием бюджета на трёхлетку, — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что если принять поправки позже, то изменения и затраты на них невозможно будет отразить в бюджете.

Аналогичное мнение выразил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он пояснил, что при одобрении бюджета у власти должны быть чёткие ориентиры, в том числе и в сфере социальной политики, а эти ориентиры в свою очередь определяет конституция.

Плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля, писал NEWS.ru.