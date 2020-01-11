Обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за действий США привело к тому, что Иран сбил по ошибке самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». С таким заявлением выступила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Действия Ирана, приведшие к ситуации со сбитым украинским лайнером, были обусловлены операцией США, приведшей к гибели иранского генерала Касема Сулеймани, а также существенно возросшей интенсивностью полётов американской военной авиации вблизи границ Ирана, — заявила «Известиям» Ковитиди.
Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.
О том, что самолёт случайно был подбитой иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.
Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал ошибку. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке. По заявлению Генштаба Ирана, в ночь на 8 января значительно выросло число полётов военных самолётов США, что «стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны», писал NEWS.ru.