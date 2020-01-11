https://static.news.ru/photo/d9ca4114-3490-11ea-a57b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ковитиди Фото: council.gov.ru

Обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за действий США привело к тому, что Иран сбил по ошибке самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». С таким заявлением выступила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Действия Ирана, приведшие к ситуации со сбитым украинским лайнером, были обусловлены операцией США, приведшей к гибели иранского генерала Касема Сулеймани, а также существенно возросшей интенсивностью полётов американской военной авиации вблизи границ Ирана, — заявила «Известиям» Ковитиди.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбитой иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.