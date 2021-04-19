В Совфеде не исключили заморозку отношений России и Чехии

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Обвинительная риторика в адрес России со стороны Чехии может привести к заморозке отношений между двумя государствами. Об этом заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, подчеркнув, что МИД РФ дал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов.

Чехия абсолютно безответственно обвинила Россию, цепляясь за выдуманные аргументы. Это говорит о том, что там просто выполняли решение подержать американцев в трудный момент, когда шло разоблачение участия США в попытке уничтожения Александра Лукашенко и совершения госпереворота. Чехи выступили волонтёрами на ниве защиты американских интересов, — цитирует Джабарова «СенатИнформ».

О высылке из Чехии российских дипломатов стало известно 17 апреля — официальной причиной такого решения был назван тот факт, что их якобы сочли сотрудниками российских спецслужб. В качестве ответной меры МИД РФ объявил о высылке 20 чешских сотрудников дипмиссии — они должны покинуть территорию России до вечера 19 апреля.

Российских дипломатов персонами нон грата объявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД страны Ян Гамачек. Также сообщалось, что Гамачек припомнил взрыв боеприпасов в Моравии в 2014 году и обвинил в нём российские спецслужбы. При этом он заявил, что на самом деле Россия планировала осуществить взрыв позже в Болгарии, по его словам, это было связано с покушением на предпринимателя Эмилиана Гебрева.