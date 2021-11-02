В Совфеде назвали Яроша пешкой в большой антироссийской игре

Назначенный на пост советника главкома Вооружённых сил Украины экс-лидер запрещённого в России движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош является пешкой в большой антироссийской игре, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди.

Ярош всего лишь один из инструментов большой антироссийской игры. В это время он нужен именно на этом посту. Он всего лишь инструмент и не более, переоценивать его роль в истории Украины не нужно. <...> На этой большой шахматной политической доске Ярош даже не конь и не слон, это просто пешка. Он станет именно на свою клеточку, туда, куда ему определили, — считает член Совета Федерации.

Сенатор отметила, что указанное назначение состоялось на фоне нового витка конфронтации в Донбассе, связанного не только с началом применения украинской армией турецких беспилотников, но и с увеличением присутствия тяжёлой боевой техники на всей линии разграничения.

Киев сегодня готовится к наступлению [в Донбассе]. Это подтверждается визитом на Украину главы Пентагона Остина (в октябре. — NEWS.ru), который обещал негласную поддержку военных действий Киева в борьбе с сепаратистами, а также втягиванием Украины в НАТО, — уверена Ковитиди.

Сенатор напомнила, что украинская правительственная делегация вскоре должна отправитьcя в Вашингтон для участия в комиссии по условиям двустороннего стратегического партнёрства. Результатом этой встречи станет подписание Хартии стратегического партнёрства между Украиной и США.

Ковитиди считает, что Киев и Вашингтон имеют огромное желание спровоцировать военный конфликт в Донбассе и вынудить Россию, которая заботится о соотечественниках, прибегнуть к военным мерам ответного характера. По её словам, именно поэтому назначение Яроша понятно и предсказуемо.

Россия видит всю общую шахматную партию, которую пытаются разыграть заокеанские хозяева Украины, — сказала член Совфеда.

Ранее Ярош в социальных сетях сообщил, что стал советником главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Он опубликовал фотографию с высокопоставленным военным, а также своё удостоверение. На данный момент просмотр контента ограничен.

В 2013–2015 годах Ярoш возглавлял «Правый сектор» — правоэкстремистскую группировку, объединившую активистов ряда украинских националистических праворадикальных организаций. Он также основал Добрoвольческий украинский корпус, участвовавший в боевых действиях на территории Дoнбасса. В России Ярош подозревается в совершении военных преступлений.