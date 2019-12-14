https://static.news.ru/photo/9be4e906-1e7b-11ea-8122-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал желание Украины обратиться в ООН, чтобы в Донбасс ввели миротворческую миссию.

Миссия ООН — это профанация. Я боюсь, что сегодня сделан запрос в миссию ООН, чтобы пришли, а потом при е` попустительстве всё-таки начнут эскалацию ситуации в Донбассе, зачистки и освобождение, — отметил политик в интервью телеканалу «360».

По его словам, на Украине никто не собирается выполнять Минские соглашения, а обращение в ООН является наихудшим исходом событий. Клинцевич отметил, что миротворцы уже были в Донбассе, но ничего не делали.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает, писал NEWS.ru.