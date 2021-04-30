В Совфеде назвали тех, кому выгодны санкции против России

https://static.news.ru/photo/7fe69b08-9fa7-11e9-9e1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Санкции Евросоюза в отношении России выгодны для США. Об этом в беседе с RT заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, таким образом американцы сразу «убивают двух зайцев».

Конечно, это выгодно прежде всего США... Американцы преследуют здесь две цели, сразу двух зайцев убивают: во-первых, не дают возможности самой Европе развиваться, они всегда видели в Европе, особенно в объединённой, конкурента, а во-вторых, как бы наносят ущерб России, — подчеркнул Джабаров.

Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что антироссийские санкции несут выгоду «третьей стороне, которая хочет посеять хаос, разруху и голод». В частности, отказ от строительства «Северного потока — 2» грозит Германии выплатой штрафов на сумму в 12 млрд евро, что серьёзно повлияет на экономическое положение страны.

Владимир Джабаров согласился с тем, что антироссийские санкции наносят урон экономике Европы и добавил, что многие жители Западной Европы выступают против запрета «Северного потока — 2» и отключения РФ от системы SWIFT.

Ранее Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призывают отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2». Утверждается, что ЕС энергетически зависит от России, а это можно снизить блокировкой строительства СП-2.