Косачев назвали провокацией слова Качиньского о ядерном оружии США в Польше

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о размещении в стране американского ядерного оружия. Сенатор расценил его слова как провокацию и стремление Варшавы «залезть под ядерный зонтик» США, передаёт РИА Новости.

Нынешняя инициатива высокопоставленного польского политика — очередная провокация, которая нацелена исключительно на то, чтобы, во-первых, напомнить американцам о существовании мегалояльной Польши и, во-вторых, поглубже залезть под американский ядерный зонтик, — цитирует агентство Косачева.

Он напомнил, что ядерное оружие США уже есть на территории пяти европейских государств — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Его присутствие представляет угрозу как для самой Европы, так и для России. При этом Вашингтон так и не откликнулся на предложения Москвы договориться о неразмещении своего ядерного оружия в других странах.

Косачев также отметил особую циничность заявления Качиньского на фоне обеспокоенности НАТО по поводу того, что Россия может разместить своё ядерное оружие в Белоруссии.

Ранее Качиньский сказал в интервью изданию Welt am Sonntag, что Польша открыта для размещения американского ядерного арсенала, если Вашингтон попросит об этом. По его словам, присутствие такого оружия усилит сдерживание России.