В Совфеде назвали провокацией действия корабля ВМС Украины возле Крыма
Сенатор Цеков назвал провокацией действия корабля ВМС Украины возле Крыма
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:32, 10 декабря 2021
Сергей ЦековФото: Совет Федерации/flickr.com
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Попытка корабля «Донбасс» ВМС Украины пройти через Керченский пролив без согласования является явной провокацией, заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, Киев внимательно следил за реакцией Москвы и вовремя принял решение остановить судно, пишет Lenta.ru.
Кому-то на Украине, очевидно, неймется, и они решили пойти по стопам бывшего президента страны Петра Порошенко с его проходом через Керченский пролив. Ситуацию они сами внимательно отслеживали, видели, что происходит с нашей стороны, реакцию Федеральной службы безопасности, и в итоге приняли правильное решение: остановились и больше не пытались совершить попытку прохода через пролив, — пояснил Цеков.
Он пояснил, что посчитал провокацией действия корабля, потому что украинские суда могут проходить через Керченский пролив при условии заблаговременного согласования времени и маршрута судна. Сенатор подчеркнул, что такое правило распространяется вообще на все корабли.
Дело в том, что это очень сложный пролив, у него небольшая глубина, вместе с тем там довольно интенсивное движение разных судов: торговых, рыболовецких. И все они ждут в очереди разрешения на проход, — уточнил Цеков.
Парламентарий выразил надежду, что в следующий раз Украина вовремя подаст соответствующую заявку и подобная ситуация не повторится.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предостерёг украинские власти от повторения провокаций в Керченском проливе. По его словам, в противном случае корабли Украины ждёт незавидная участь.