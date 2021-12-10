В Совфеде назвали провокацией действия корабля ВМС Украины возле Крыма

Попытка корабля «Донбасс» ВМС Украины пройти через Керченский пролив без согласования является явной провокацией, заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, Киев внимательно следил за реакцией Москвы и вовремя принял решение остановить судно, пишет Lenta.ru.

Кому-то на Украине, очевидно, неймется, и они решили пойти по стопам бывшего президента страны Петра Порошенко с его проходом через Керченский пролив. Ситуацию они сами внимательно отслеживали, видели, что происходит с нашей стороны, реакцию Федеральной службы безопасности, и в итоге приняли правильное решение: остановились и больше не пытались совершить попытку прохода через пролив, — пояснил Цеков.

Он пояснил, что посчитал провокацией действия корабля, потому что украинские суда могут проходить через Керченский пролив при условии заблаговременного согласования времени и маршрута судна. Сенатор подчеркнул, что такое правило распространяется вообще на все корабли.

Дело в том, что это очень сложный пролив, у него небольшая глубина, вместе с тем там довольно интенсивное движение разных судов: торговых, рыболовецких. И все они ждут в очереди разрешения на проход, — уточнил Цеков.

Парламентарий выразил надежду, что в следующий раз Украина вовремя подаст соответствующую заявку и подобная ситуация не повторится.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предостерёг украинские власти от повторения провокаций в Керченском проливе. По его словам, в противном случае корабли Украины ждёт незавидная участь.