В Совфеде назвали причину победы Майи Санду на выборах президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/7c46788e-28d5-11eb-9a92-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Omer Messinger/Global Look Press

Член Совета Федерации Олег Цепкин объяснил, почему на выборах президента Молдавии уверенную победу одержала Майя Санду.

Результаты выборов, связанные с убедительной победой кандидата Майи Санду, стали возможными благодаря большой явке. Она оказалась выше не только по сравнению с первым туром, но и с президентскими выборами четыре года назад, — цитирует портал argumenti.ru сенатора.

При этом он добавил, что значительная часть жителей страны поддержала Игоря Додона и с этим необходимо считаться.

Делегация Совета Федерации приняла участие в международном наблюдении за вторым туром выборов президента Молдавии. Сенаторы посетили примерно 45 избирательных участков, расположенных в различных муниципалитетах страны.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах руководителя Молдавии. Москва надеется, что деятельность нового президента республики поможет конструктивному развитию двух стран. В России также пожелали успехов, здоровья и благополучия Майе Санду, заявили в пресс-службе Кремля.

Второй тур президентских выборов прошёл в Молдавии 15 ноября. Согласно данным ЦИК, бывший премьер-министр Санду набрала 57,7% голосов, а действующему президенту Игорю Додону удалось заручиться поддержкой 42,2% избирателей. По законодательству страны победителем в выборах признаётся кандидат, который получит более половины голосов избирателей.