В Совфеде назвали «предвыборным пиаром» переход на зимнее и летнее время

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал предложение депутатов Госдумы о возврате на зимнее и летнее время. По словам сенатора, это может быть связано с предстоящими выборами, пишет РИА Новости.

Политик заявил , что в настоящее время в обществе нет единого мнения о том, стоит ли переходить на зимнее и летнее время, однозначной позиции по этому поводу нет.

Предложение вернуться к переводу часов на зимнее и летнее время может быть связано с предвыборным пиаром. В обществе существует разное мнение по этому поводу, консолидированной позиции нет, — аргументировал Рязанский.

Ранее депутат, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заявил, что в России необходимо вернуть переход на зимнее и летнее время, чтобы синхронно существовать со всем остальным миром.