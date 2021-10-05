В Совфеде назвали обращение Саакашвили «умасливанием» Зеленского

В опубликованном Михаилом Саакашвили письме на Facebook, тот благодарит главу Украины Владимира Зеленского за его поддержку в деле о «незаконном аресте» экс-президента Грузии и называет себя «личным узником» Владимира Путина. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал обращение Саакашвили «умасливанием» Зеленского, причём неудачным. Об этом пишет Lenta.ru.

Складывается впечатление что у него с головой не всё в порядке. Его арестовали грузинские власти в соответствии с решением суда, по которому он был объявлен в розыск. При чём здесь наш президент? Как он может быть его узником, если он находится, извините, в грузинской тюрьме, в стране, которая не очень близко с нами сотрудничает, — высказался Джабаров.

Политик добавил, что арест Саакашвили был ожидаемым и справедливым: экс-глава Грузии должен понести ответственность за нападение на Цхинвал и ряд других «деяний, которые он совершил в бытность своего президентствования».

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Ранее NEWS.ru разобрался в предыстории ареста Саакашвили и объяснил, почему экс-президенту Грузии не удастся вернуться к власти.