В Совфеде назвали действия Польши попыткой втянуть РФ в негативную повестку

https://static.news.ru/photo/52e0209c-f8d5-11ea-ad98-fa163e074e61_660.jpg Фото: UPPA/Global Look Press

Требования польской прокуратуры об аресте российских диспетчеров, работавших в день крушения правительственного самолёта под Смоленском в 2010 году, являются очередной попыткой втянуть Россию в негативную международную повестку, считает член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Конечно, никто никого выдавать не будет, потому что это незаконно, несправедливо и самое главное — контрпродуктивно. <...> Это попытка прогнуться перед хозяином и втянуть Россию в очередную негативную повестку. Мы обязательно на эту русофобию ответим, — заявил сенатор в интервью с НСН.

Он напомнил, что международная комиссия по расследованию происшествия сделала однозначные выводы по авиакатастрофе 2010 года.

Диспетчеры дали команду «Не садиться», они отправили самолёты, и два развернулись и ушли в аэродромы Москвы, из-за погодных условий не сели в Смоленске. Поэтому со стороны диспетчеров никакой ошибки не было. Это польская сторона не выполнила указания диспетчеров, — подчеркнул Книнцевич.

Он предложил правительству РФ принять ответные меры.

Я считаю, что эти реакции должны быть достаточно жёсткие. Нам пора прекратить соглашательскую позицию с точки зрения того, как продвигаются, используя Белоруссию, польские товары, в том числе и на российский рынок, — настаивает член Совфеда.

17 сентября следственная группа при польской госпрокуратуре подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения правительственного самолёта Ту-154М в 2010 году.

Если суд решит арестовать россиян, то их объявят в международный розыск с последующим требованием выдать их польским властям.

Польский самолёт Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Как писал NEWS.ru, в Генеральной прокуратуре Польши сообщили российским журналистам имена авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта.