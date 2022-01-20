В Совфеде назвали противников диалога между Россией и США

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что конгресс и сенат США являются противниками диалога с Россией вопреки желанию президента США Джо Байдена, передаёт URA.RU. По его словам, любой дружественный шаг Байдена, намеренного улучшить отношения с Москвой, будет заблокирован американскими органами власти.

Джабаров назвал Джо Байдена опытным политиком, который пытается наладить отношения с российским коллегой с первых дней прихода на пост президента и который «не сказал ещё своего последнего слова» по предложениям России о гарантиях безопасности.

По инициативе Байдена был саммит в Женеве в июне, когда наметились варианты начала переговоров по различным стратегическим вопросам. Потом были различные жёсткие заявления и по Украине, и санкции он вводил, но особой активности на антироссийском направлении он не проявлял, — отметил сенатор.

Ранее ряд американских сенаторов после визита на Украину призвали власти своей страны незамедлительно ввести санкции против РФ в качестве сдерживающей меры от гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины. При этом некоторые сенаторы-республиканцы призвали не ограничиваться угрозой санкций для России, а ввести их превентивно.