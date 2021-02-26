В Совфеде намерены учредить День освобождения Крыма от украинской оккупации

https://static.news.ru/photo/fc44cf78-78a7-11eb-abec-96000091f725_660.jpg Фото: Gregor Bauernfeind/dpa/Global Look Press

Список памятных дат Крыма должна пополнить дата 27 февраля. Она должна стать Днём освобождения полуострова от украинской оккупации.

Об этом заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, сообщает РИА Новости.

Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР, — пояснил сенатор.

Он добавил, что собирается вынести свою инициативу на рассмотрение парламента Крыма, где 27 февраля 2014 года впервые над зданиями парламента и правительства подняли российские триколоры.

По сути, 26 февраля было последним днём оккупации Крыма со стороны Украины и окончания периода вынужденного и ошибочного нахождения полуострова в составе другого государства, — подчеркнул Цеков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США никогда не признают Крым частью Российской Федерации. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Глава Белого дома обнародовал заявление, полностью посвящённое «российской агрессии» на Украине. Он напомнил, что семь лет назад РФ «нарушила нормы международного права» и «вторглась» в Крым.