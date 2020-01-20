https://static.news.ru/photo/eeaca1ba-3b8b-11ea-a8e4-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: sledcom.ru

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич положительно оценил претендента на должность генпрокурора. Выходец из СК Игорь Краснов сумеет оптимизировать взаимодействие двух важнейших ведомств, считает сенатор.

Он пояснил, что отношения Краснова с главой СК Александром Бастрыкиным «всегда носили конструктивный и доверительный характер».

Клинцевич надеется, что никаких осложнений с назначением нового генпрокурора не возникнет. Он отметил, что президент РФ имеет высокий авторитет и сенаторы всегда поддерживали предложенные им идеи, пишет радио Sputnik.

Всё-таки новая конфигурация власти выстраивается президентом, и парламент его полностью поддерживает, — подчеркнул Клинцевич.

20 января президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост главы Генпрокуратуры. В пресс-службе главы страны пояснили, что нынешний генеральный прокурор Юрий Чайка будет освобождён от должности из-за перехода на другую работу.

Соответствующее представление президента РФ уже поступило в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и планируется к рассмотрению 21 января, писал NEWS.ru.