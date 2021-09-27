В Совфеде и Госдуме оценили риски возвращения Саакашвили в Грузию
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:55, 28 сентября 2021
Михаил СаакашвилиФото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили серьёзно рискует, если вернётся в страну. На него возбуждены уголовные дела и есть заочные приговоры. Таким мнением поделился с Lenta.ru член российского Совета Федерации Андрей Климов.
Конечно, недоброжелатели экс-президента обязательно попытаются отправить его за решётку — это общеизвестно. Но Саакашвили такой человек, что авантюры свои совершает только с какими-то серьёзными целями. И обсуждает их не только со своими ближайшими друзьями, но и с коллегами за океаном, — сказал Климов.
Он добавил, что приезд в Тбилиси бывший президент наверняка обсудил с американскими партнерами.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Саакашвили отлично знает внутреннюю политику Грузии, хоть и имеет неординарный политический образ. Он чётко просчитывает свои действия.
Так что, раз он готов рискнуть и появиться на территории страны, где у властей есть серьёзные, сформулированные через правоохранительные органы, претензии, значит, Саакашвили считает, что политические дивиденды окажутся выше издержек, — рассказал Новиков.
Ранее Михаил Саакашвили сообщил о том, что приобрёл билет на самолёт в Тбилиси на 2 октября. В этот день в Грузии должны пройти выборы в местные органы власти.