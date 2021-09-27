В Совфеде и Госдуме оценили риски возвращения Саакашвили в Грузию

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Зампред Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев высказался о судьбе онлайн-голосования. По его словам, это достаточно новая вещь, но за ней будущее. Его слова приводит RT.

Электронное голосование — это новая штука. По моему глубокому убеждению, рано или поздно голосование во всём мире перейдёт в онлайн, — заявил Медведев. Он подчеркнул, что с результатами такого вида...