В Совфеде акции в поддержку Навального назвали происками НАТО

https://static.news.ru/photo/16af8ebc-608d-11eb-8c6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшими в России 23 января протестными акциями стоят государственные структуры и спецслужбы стран НАТО. Такое мнение высказал глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

По его словам, в США и Евросоюзе понимают, что прямое военное столкновение было бы самоубийственным, поэтому делают основную ставку на ослабление государства изнутри.

Скандальное возвращение в Россию так называемого берлинского пациента — лишь часть написанного за рубежом сценария. У комиссии нет сомнений в том, что за кулисами глобального информационно-политического перформанса последних дней, как и за спинами зачинщиков противоправных акций 23 января, стоят государственные структуры стран НАТО и их специальные службы, — цитирует ТАСС озвученную Климовым позицию на пленарном заседании, где он выступил с отчётом о работе комиссии в 2020 году.

Сенатор добавил, что цели подлинных авторов такого рода сценариев «базируются на их официальном и публичном признании Российской Федерации в качестве основного противника НАТО как минимум на ближайшее десятилетие».

По мнению Климова, внешние силы упорно пытаются заставить россиян следовать деструктивной повестке Запада вместо решения насущных задач внутри страны. Это делается, чтобы внести раскол в российское общество, подчеркнул он.

Он заверил, что эту позицию разделяют все члены комитета, и пообещал вскоре представить развёрнутую политическую оценку произошедшему в январе.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Ранее, как писал NEWS.ru, министры иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7 — Франция, Италия, Германия, Канада, Великобритания и Япония) призвали Кремль освободить политика Алексея Навального.