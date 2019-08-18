https://static.news.ru/photo/35c3aca0-c1e4-11e9-b926-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков объяснил, почему согласен с заявлением постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о потере страной государственности.

Они строили государство, которое основывалось на борьбе со всем русским. Было модным заявлять, что Киев не желает быть в каких-то союзах и организациях, в которых присутствует Москва, — сообщил Цеков RT .

Ранее News.ru писал, что Украина продолжает стремительными темпами терять население и свою территорию. За 28 лет независимости страна лишилась главных признаков государственности. Об этом заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «редким моментом просветления» слова посла в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что украинская государственность продолжает стремительно исчезать. По его словам, пять лет русофобии откинули Украину в прошлое. Властям этой страны пора понять последствия и сделать соответствующие выводы.