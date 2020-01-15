https://static.news.ru/photo/3795248e-37bc-11ea-b5a6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

В Совете Федерации Михаила Мишустина, предложенного президентом в качестве кандидата в премьер-министры, оценивают как крепкого профессионала, способного выстроить конструктивный диалог с парламентом. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета верхней палаты по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор охарактеризовал Мишустина как компетентного, знающего специалиста в области финансового мониторинга, налоговой политики.

За это время создал целую, мощную систему контроля за прохождением налогов, их перевода в цифровой формат общения с налогоплательщиками, — сказал он.

Рязанский отметил, что во время правительственных часов Мишустин продемонстрировал «одобрительный тон взаимодействия с сенаторами».

По отзывам профильного комитета палаты это такой контактный и очень эрудированный специалист в своей отрасли, — добавил парламентарий.

Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

При этом первое в 2020 году заседание правительства, которое было запланировано на 16 января, не состоится. Оно перенесено на другой день, дата пока не назначена.