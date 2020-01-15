В Совете Федерации Михаила Мишустина, предложенного президентом в качестве кандидата в премьер-министры, оценивают как крепкого профессионала, способного выстроить конструктивный диалог с парламентом. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета верхней палаты по социальной политике Валерий Рязанский.
Сенатор охарактеризовал Мишустина как компетентного, знающего специалиста в области финансового мониторинга, налоговой политики.
За это время создал целую, мощную систему контроля за прохождением налогов, их перевода в цифровой формат общения с налогоплательщиками, — сказал он.
Рязанский отметил, что во время правительственных часов Мишустин продемонстрировал «одобрительный тон взаимодействия с сенаторами».
По отзывам профильного комитета палаты это такой контактный и очень эрудированный специалист в своей отрасли, — добавил парламентарий.
Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
При этом первое в 2020 году заседание правительства, которое было запланировано на 16 января, не состоится. Оно перенесено на другой день, дата пока не назначена.
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