В Совбезе РФ рекомендовали США провести внутренний «форум за демократию»

США стоит провести у себя внутренний «форум за демократию», с помощью которого можно было бы решить значительный пласт внутренних проблем, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете». Это было бы значительно лучше, чем поучать остальной мир, считает он.

Прежде чем поучать весь мир, Вашингтону хорошо было бы созвать у себя дома какой-нибудь внутренний форум за демократию в США и обсудить на нём весь массив проблем, которые не позволяют считать их нынешнее государственное устройство демократическим, — подчеркнул Аверьянов.

По его словам, одной из сфер для подобного обсуждения могла бы стать устаревшая избирательная система США, «в рамках которой миллионы дееспособных граждан лишены права волеизъявления, а победить на президентских выборах может кандидат, набравший меньшее число голосов».

Аверьянов заметил, что американцам не мешало бы подумать и над решением ситуации с неспособностью властей обеспечивать соблюдение конституционных прав собственных граждан. А также о преодолении дискриминации и профилактике массовых убийств с применением огнестрельного оружия. Кроме того, стоило бы решить, как заставить местные СМИ отказаться от ежедневной фабрикации заказных новостей и доносить людям правду.

США почему-то судят себя по формальным признакам, причём крайне необременительным. Например, заявляют, что Америка — это демократия, потому что там имеет место сменяемость власти. Приходит же один президент вместо другого через четыре или восемь лет — значит, сменяемость. Давайте копнём чуть глубже, посмотрим на родственные связи различных поколений элит, — добавил Аверьянов.

Ранее стало известно, что одной из главных тем на «Саммите за демократию», который прошёл с подачи президента США Джо Байдена, стало развитие высоких технологий. Скорее всего, речь идёт о попытке Вашингтона сформировать цифровой альянс, схожий с НАТО. Данный блок будет действовать согласно правилам, созданным американскими ИТ-гигантами, и в него войдут страны, которые стараются попасть в число демократических государств.