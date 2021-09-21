В состав Совфеда войдут 11 новых сенаторов от «Единой России»

После выборов 17-19 сентября в Госдуму и региональные парламенты в Совете федерации ожидается плановая смена представителей ряда регионов. В состав верхней палаты войдут 11 новых сенаторов от партии «Единая Россия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Федеральному собранию.

Предполагается сменить сенаторов, которые представляют заксобрания Алтайского и Ставропольского краев, ХМАО, Амурской, Калининградской, Курской, Мурманской, Новгородской, Омской, Самарской, Свердловской и Тамбовской и областей.

От этих регионов в Совфед могут войти Александр Высокинский, Александра Ярошук, Виктор Зобнев, Дмитрий Перминов, Александр Брыксин, Елена Писарева, Геннадий Ягубов, Татьяна Сахарова, Александр Новьюхов, Андрей Кислов, Артём Шейкин. Некоторые из будущих сенаторов являются депутатами Госдумы нынешнего созыва.

Согласно законодательству, сенатором от законодательной власти региона может стать кандидат, избранный в местный парламент, депутаты которого проголосовали за его выдвижение в Совфед.

Многие сенаторы от региональных парламентов, участвовавшие в прошедших выборах, останутся в Совфеде на новый срок. В частности, представители Дагестана, Ингушетии, Чечни.

Ранее в Совфеде предсказали дискредитацию иностранных наблюдателей за выборами 17-19 сентября западными политика и СМИ. Сенатор Андрей Климов пояснил, что если наблюдатели следят за выборами не по правилам БДИПЧ ОБСЕ, их действия посчитают необъективными. Их будут критиковать за то, что своими отчётами они разрушают антироссийские мифы.