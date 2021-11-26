В Сочи началась встреча Путина и Алиева

В Сочи стартовала встреча президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. После неё состоятся трёхсторонние переговоры глав России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. За переговорами последует отдельная встреча Путина с Пашиняном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Началась только что беседа Путина с Алиевым в Сочи. По её завершении будем ожидать трёхстороннюю встречу. После этого Путин отдельно будет беседовать с Пашиняном. То есть две двусторонки у Путина и одна встреча на троих, — сказал Песков.

Песков добавил, что на переговорах будет обсуждаться продолжение урегулирования ситуации в Карабахе, а также разблокирование экономических и транспортных связей в регионе. Пресс-секретарь напомнил, что такая важная задача зафиксирована в совместном заявлении лидеров государств от 9 ноября 2020 года.

Также стало известно, что Путин перед встречей с Алиевым переговорил с главами Минобороны и ФСБ Сергеем Шойгу и Александром Бортниковым, а также с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что на сегодняшний день в регионе сохраняется ряд проблем, касающихся разблокирования транспортных коммуникаций и делимитации армяно-азербайджанской границы. По его словам, все жители стран Южного Кавказа ожидают скорейшего наступления мира и установления стабильности.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.