https://static.news.ru/photo/c32b933c-3868-11ea-97cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pm_honcharuk/instagram.com

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил обеспокоенность после публикации скандальных аудиозаписей с переговоров в кабинете украинского премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, сведения, которые обсуждались на совещании, касаются национальной безопасности.

Если это произошло в кабинете совещаний премьера и там кто-то может записывать, то это большая опасность. Мы же не знаем, кто записывает: частная компания может записывать в кабинете премьера или это какие-то спецслужбы. Никто этого не знает и об этом не говорит, — цитирует его «Интерфакс».

По словам политика, этот вопрос требует тщательного расследования.

Аудиозапись, предположительно, с совещания премьера Украины Алексея Гончарука, на котором он якобы неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась в Сети 15 января. Утверждается, что разговор произошёл 16 декабря 2019 года. На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает, что у него «туман в голове». Кроме того, он рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.

На скандал отреагировала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она потребовала отставки президента Украины Владимира Зеленского. Тимошенко подчеркнула, что данный инцидент демонстрирует, что власть на Украине осуществляется извне. По её мнению, никак иначе не объяснить, почему премьер говорит, что он не понимает в экономике, просто невозможно, писал NEWS.ru.