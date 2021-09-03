В СК заявили о бесконтрольном расширении биолабораторий США у границ России

Зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров заявил о бесконтрольном расширении сети американских биологических лабораторий по периметру границ России. Об этом он сообщил на форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», который начал работу в Хабаровске в рамках проекта «Без срока давности». Его слова приводит РИА Новости.

Фёдоров уточнил, что расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США вблизи границ Российской Федерации вызывает озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества. Каких-либо конкретных данных по этому поводу он не привёл.

Ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что США создают для многих стран мира индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка. После этого они навязывают их выполнение через жёсткое навязывание программ «Глобальное партнёрство по нераспространению оружия массового уничтожения» и двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».