В штабе единороссов сообщили о болезни Медведева

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не приехал в центральный офис партии, где после закрытия всех избирательных участков планировалось мероприятие с его участием. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, Медведев приболел. Об этом пишет РБК.

У него сильный кашель, он не мог быть вместе с нами. Но передал слова благодарности всем, кто внес вклад в кампанию, — сообщил Андрей Турчак.

Согласно традиции, во время единых дней голосования глава партии приезжает в офис, где подводит предварительные итоги кампании. По видеосвязи с ним общаются представители региональных отделений. Они отчитываются о ходе голосования, подсчёте голосов и предварительных результатах.

С момента появления подобного формата глава партии ни разу не пропускал данное мероприятие.

В этот раз подведение итогов думской кампании было отменено в последний момент. Мероприятие перенеслось на вторую точку — в штаб общественной поддержки партии, где присутствие Медведева не планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу после обработки 20,06% протоколов. Она набрала 42,92% голосов избирателей.