Референдум о присоединении Крыма к России — «исключительно правильное решение с точки зрения сохранения восточнославянской, русской цивилизации», заявил NEWS.ru член Совфеда от полуострова Сергей Цеков. Сенатор отметил, что возвращение региона в состав РФ стало «началом разрушения гегемонии США».

Исключительно правильное решение. С этого момента начал возрождаться русский мир, восточнославянская цивилизация, начала разрушаться гегемония США, я в этом убеждён на 100%. Не будь референдума, Киев пришёл бы к нам с огнём и мечом навязать нацизм, они готовились к этому, собирались выдвигаться в Крым. Мы бы этому сопротивлялись, была бы война. Но нам удалось всё осуществить мирным путём. Слава богу, мы восемь лет живём под мирным небом. Мы хотим мира Донбассу, народу Украины, который оказался под пятой этих нацистов, кто организовал эту войну, поработил умы украинцев, — подчеркнул Цеков.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого 16 марта 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев продолжает считать полуостров своей территорией. За восемь лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, туристический поток на полуостров вырос в два с половиной раза по сравнению с «украинским периодом», рассказала ТАСС вице-премьер и глава Минфина республики Ирина Кивико. В 2021 году Крым посетили 9,5 млн туристов, что стало рекордом за весь постсоветский период.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в свою очередь, отметил, что рост турпотока является результатом системной стратегической и эффективной работы всех ветвей власти. В частности, ведомство совместно с Ростуризмом реализовало механизм прямого предоставления местному бизнесу грантов на создание доступной среды и на обустройство пляжей. Кроме того, запущена программа льготного кредитования для гостиничной сферы.

Ранее стало известно, что в Верховной раде Украины создали временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Основной задачей комиссии станет проверка информации о содействии должностных лиц Украины «временной оккупации» Крыма в 2014 году.